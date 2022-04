Kristen Stewart crede che il suo segno zodiacale sia "sorprendentemente appropriato"

Kristen Stewart è un'Ariete in tutto e per tutto: sebbene l'attrice di Spencer non esamini quotidianamente il suo oroscopo, trova che i tratti associati al suo segno zodiacale siano sorprendentemente appropriati e sicuramente applicabili alla vita di tutti i giorni.

La Stewart ha esordito dicendo: "Non lo seguo giorno dopo giorno, ma adoro profondamente il modo in cui riesce a dare inizio ad una serie di conversazioni. Quando sono entrata ho visto il libro sui segni zodiacali fuori... il mio segno zodiacale, così com'è descritto in quel libro, è sorprendentemente appropriato per come sono fatta."

"La parte migliore in assoluto è quando dice: 'le persone più evolute nate sotto il segno dell'Ariete faranno questa cosa mentre quelli meno evoluti faranno quest'altra'. Quando leggi cose del genere pensi immediatamente: 'Okay, riesco a capire che cosa c'è di buono e di cattivo nel mio segno'", ha continuato la star.

A proposito del suo segno, durante la sua intervista con Celebrity Horoscope, Kristen Stewart ha anche spiegato come si identifica con il suo segno zodiacale: "L'Ariete è un po' troppo reattivo. Ma questa è anche la parte interessante: siamo sempre qui, siamo sempre presenti."