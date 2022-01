Kristen Stewart, la costumista di Spencer: "Il suo talento non è riconosciuto abbastanza"

La costumista di Spencer, il film diretto da Pablo Larraín, ha lodato il lavoro compiuto da Kristen Stewart sottolineando che spesso non viene riconosciuta la sua bravura.

In una recente intervista rilasciata a The Wrap, Jacqueline Durran ha parlato del lavoro compiuto durante la produzione del progetto ispirato alla vita della principessa Diana.

La costumista ha aspiegato che uno dei dubbi che aveva avuto prima che iniziassero le riprese di Spencer riguardava la giacca utilizzata nella scena di apertura del film, simile a una realmente usata da Diana. Durran ha sottolineato: "Ero preoccupata che non funzionasse. Ho pensato che fosse troppo squadrata e lunga. Ma devo dire che Kristen Stewart è fantastica. Capisce così bene gli abiti che può semplicemente indossare le cose e trovare un modo per farle funzionare, superando le mie aspettative".

Jacqueline, in una giornata, ha trascorso nove ore per provare tutti i costumi con l'attrice, potendo inoltre contare sul sostegno di Chanel di cui Kristen è una brand ambassador. La costumista ha poi lodato l'attrice dichiarando: "Kristen Stewart è un'attrice così fantastica. Penso che non sia abbastanza riconosciuto quanto sia grandiosa e che scelte coraggiose sta compiendo". Durran ha poi proseguito: "Non posso parlarne abbastanza bene. Voglio usare la mia voce per promuoverla per ribadire quanto sia un'attrice grandiosa. Le persone non si rendono conto che è una delle attrici grandiose? Lei è allo stesso livello delle attrici più grandiose. Ha capito profondamente la logica e la filosofia interiore dello stile di Diana per poter far funzionare questo film".