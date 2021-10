Kristen Stewart sull'idea che interpreti il Joker: "Apprezzo l'idea, ma preferirei un ruolo diverso"

Kristen Stewart ha commentato i numerosi commenti condivisi sui social dopo la scelta di Robert Pattinson per l'iconico ruolo di Batman e in cui si sosteneva che l'attrice sarebbe perfetta per recitare accanto al suo ex collega con il ruolo del Joker, offrendo così un approccio originale e diverso al villain.

La protagonista di Spencer è consapevole della bizzarra idea e in un'intervista rilasciata a Variety ha condiviso il suo punto di vista sulla questione.

Rispondendo a una domanda specifica sulla campagna lanciata online pensando a un possibile sequel di The Batman, Kristen Stewart ha dichiarato: "Amo l'energia alla base dell'idea ed è stata realizzata davvero bene. Penso che forse sia il caso di non andare oltre, ma amo quell'entusiasmo".

L'attrice ha ammesso: "Cerchiamo di pensare a qualcosa di diverso. Sono totalmente disposta a interpretare una persona folle e spaventosa". Kristen, incalzata sulla questione, ha ammesso che non si tratta di un no definitivo, ma preferirebbe mettersi alla prova con un personaggio diverso dal Joker: "Facciamo qualcosa di nuovo".

Nei prossimi mesi la star sarà protagonista sul grande schermo con Spencer, in cui interpreta la principessa Diana, e con Crimes of the Future che le ha permesso di essere diretta dal regista David Cronenberg.