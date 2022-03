Kristen Stewart chiede al pubblico degli Spirit Awards di schierarsi con l'Ucraina: "Rischiano la vita"

Kristen Stewart ha lanciato un potente appello dal podio degli Independent Spirit Awards 2022, chiedendo al pubblico e alle persone presenti in sala di sostenere l'Ucraina e il suo popolo durante l'invasione delle forze russe.

La Stewart, presidente onorario della cerimonia di premiazione incentrata sui film indipendenti, ha tenuto un breve discorso prima di assegnare il premio per il miglior attore protagonista maschile, dicendo che gli Spirit Awards sono sinonimo di libertà di espressione, indipendenza e umanità.

"Oggi dobbiamo schierarci con il popolo ucraino. Stanno rischiando la vita per combattere per la loro libertà", ha detto la star, mentre se ne stava in piedi davanti a uno schermo illuminato con i colori della bandiera ucraina. "Sosteniamo le centinaia di migliaia di rifugiati in fuga da questa guerra, gli ucraini e tutti coloro a cui è stato negato un porto sicuro".

I coniugi Nick Offerman e Megan Mullally, in seguito, hanno attaccato il presidente russo Vladamir Putin per la guerra in Ucraina, condannandolo dal palco con un "gesto osceno". Offerman ha anche chiesto un minuto di silenzio, prima di dichiarare: "Inviamo i nostri migliori auguri a coloro che sono stati colpiti dalla guerra in Ucraina e da tutti i conflitti ingiusti nel mondo".