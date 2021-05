Kristen Bell: "Ho provato i funghi allucinogeni per combattere la depressione"

Kristen Bell ha deciso di provare i funghi allucinogeni per combattere la sua depressione dopo aver letto il libro di Michael Pollan intitolato How to Change Your Mind. Dopo una battaglia contro la depressione durata più di vent'anni la Bell ha deciso di provare qualcosa di diverso dai trattamenti che le erano stati prescritti finora: farmaci, psicoterapia e meditazione.

Durante un episodio del podcast Hypochondriactor, la Bell ha spiegato che nel suo libro lo scrittore "entra davvero nei dettagli di questa comunità accademica che ha continuato a studiare gli effetti dell'LSD e della psilocibina per anni. Ci sono aspetti di queste due sostanze che fanno pensare che possano essere più curative di qualsiasi altra cosa".

Bell ha deciso che era molto interessata a provare i funghi: "Volevo davvero provare un po' di psilocibina, il principio attivo presente nei funghi allucinogeni, per vedere quali porte poteva aprire, volevo fare un viaggio che fosse solo mio." La Food and Drug Administration sta attualmente conducendo studi per studiare gli effetti della psilocibina su persone con depressione e ha affermato che i risultati finora dimostrano che si tratta di una vera e propria "terapia rivoluzionaria".

Kristen voleva assolutamente provarli in un ambiente sicuro e confortevole e suo marito, Dax Shepard, un tossicodipendente in riabilitazione, aveva intenzione di aiutarla in questo: "Sono molto fortunata ad essere sposata con un ex tossicodipendente. Non solo sapeva dove trovare i funghi... ma ha trovato degli esemplari di qualità, organici, semplicemente meravigliosi e mi ha fatto da babysitter."

Kristen Bell ha infine rivelato che l'esperienza è stata estremamente positiva, che adesso si sente meglio con se stessa e che la sua depressione sembra essersi affievolita anche se, su sua stessa ammissione, "va e ritorna a ondate". "In ogni caso in 22 anni non sono mai arrivata al punto di volermi suicidare", ha spiegato l'attrice, "E questa è una grande fortuna perché succede a molte persone... a quella gente mi sento soltanto di dire: cercate aiuto."