Kraven the Hunter: Levi Miller fa il suo ingresso nel cast

Deadline ha rivelato l'ingresso di Levi Miller nel cast del cinecomic Sony Kraven the Hunter, nuovo focus su un villain dei fumetti Marvel di Spider-Man.

Pan: il piccolo Levi Miller in una scena del film nei panni di Peter Pan

Il casting di Levi Miller va ad arricchire una compagine di attori che vede Aaron Taylor-Johnson nel ruolo titolate. con lui Ariana DeBose, Russell Crowe, Alessandro Nivola, Christopher Abbott e Fred Hechinger.

Al momento il personaggio di Miller non è stato ancora rivelato. L'attore australiano si è fatto notare col ruolo di Peter Pan in Pan e ha poi recitato in A Wrinkle in Time del 2018 e in Streamline del 2021.

Kraven the Hunter vedrà Aaron Taylor-Johnson assumere il ruolo del cattivo di Spider-Man, un immigrato russo di nome Sergei Kravinoff. Nel film, che sarà il prossimo capitolo dell'universo di Spider-Man di Sony, Kraven intraprenderà una missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo. Fred Hechinger sarà Chameleon, fratellastro di Kraven, l'attrice premio Oscar Ariana DeBose sarà Calypso, partner e interesse sentimentale di Kraven, mentre il ruolo di Russell Crowe è ancora segreto.

Kraven the Hunter, in uscita a gennaio 2023, sarà diretto dal candidato all'Oscar J.C. Chandor da una sceneggiatura co-firmata da Richard Wenk, Matt Holloway e Art Marcum.