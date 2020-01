Kobe Bryant agli Oscar, la dedica in italiano alla moglie: "Ti amo con tutto il mio cuore" (VIDEO)

Non ha mai dimenticato gli anni passati in Italia, Kobe Bryant, che dal palco degli Oscar fece una dedica in italiano alla moglie in platea nel 2018: il video.

Kobe Bryant, dal palco degli Oscar, sorprese la moglie e tutto il mondo con la dedica in italiano quando fu invitato a ritirare quella statuetta vinta grazie al cortometraggio animato che lui aveva ispirato, Dear Basketball.

Pubblicato nel 2017, Dear Basketball arrivò fino agli Oscar nel 2018 e aggiunse un altro trofeo in una vita e una carriera mai avara di vittorie per il campione Kobe Bryant, che, emozionatissimo, come mostra il video, dopo i ringraziamenti di rito a regista e produttori, volle omaggiare la moglie Vanessa, seduta in platea, e le allora 3 figlie, Natalia, Gianna Maria (scomparsa domenica insieme al papà nell'incidente in elicottero, a soli 13 anni) e Bianca, con poche parole in italiano: "Ti amo con tutto il mio cuore". Cresciuto nel nostro Paese, dai 6 ai 13 anni, Kobe Bryant ha conservato un legame speciale con l'Italia, dove era solito tornare spesso in vacanza. E non a caso ha scelto, con la moglie, di dare nomi italiani alle figlie, compresa la più piccola, Capri, nata lo scorso giugno.

Kobe Bryant: Dear Basketball, l'emozionante corto con cui vinse l'Oscar

Dear Basketball, il corto animato con cui Bryant ha vinto l'Oscar, era nato nel 2017 da quella lettera con cui il campione, nel 2015, annunciò il proprio ritiro dalla NBA. Righe piene d'emozione in cui ripercorreva il grande amore per lo sport, la gratitudine nei confronti dello stesso e la dolorosa decisione di passare ad altro. Da quel testo fu tratto l'omonimo cortometraggio d'animazione, narrato dal campione, diretto da Glen Keane e musicato da John Williams. Con questo trionfo agli Academy Awards, il celebre giocatore divenne il primo afroamericano a vincere un Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione, e il primo ex-atleta in assoluto a vincere una delle ambite statuette hollywoodiane.