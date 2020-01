Kobe Bryant, a Napoli Jorit dedica un murales alla stella dell’NBA

Le manifestazioni di affetto per Kobe Bryant non si fermano: a Napoli lo street artist Jorit gli dedica un murales nella zona collinare della città.

Il volto di Kobe Bryant campeggia da oggi sul murales disegnato da Jorit in una strada di Napoli, con il quale la città di Diego Armando Maradona rende omaggio al grande campione dell'NBA.

Napule è mill culur, come cantava Pino Daniele, e dimostra di non vivere solo di calcio. Il basket qui ha radici antiche ed è uno degli sport più amati in città, dove da domenica si piange la morte improvvisa di Kobe Bryant, scomparso con la figlia tredicenne Gianna dopo che l'elicottero su cui stavano viaggiando con altre persone è precipitato.

Mentre la moglie Vanessa Bryant rompe il silenzio sulla tragedia, Jorit, uno dei più importanti street artist napoletani, ha voluto immortalare il volto della stella dei Los Angeles Lakers con un murales a Via Francesco dell'Erba, strada fin qui nota agli abitanti del Vomero e dell'Arenella sia per una fermata secondaria della metropolitana che per ospitare una sede dell'Agenzia dell'Entrate.

Jorit ha pubblicato la foto del murales sul suo profilo Instagram, dove compaiono anche altre decine di opere dell'artista, da Nelson Mandela a Diego Armando Maradona, senza dimenticare San Gennaro.