Kobe Bryant, la moglie Vanessa rompe il silenzio dopo la tragedia: "Siamo devastate"

Dopo la morte di Kobe Bryant, sua moglie Vanessa Bryant ha ringraziato su Instagram tutti coloro che hanno pianto con lei tragica fine del marito e della figlia Gianna e chiede il rispetto della privacy per capire come superare questo momento

Vanessa Bryant ha rotto il silenzio dietro al quale si era trincerata dopo la morte improvvisa del marito Kobe e della figlia tredicenne Gianna, morti domenica in un tragico incidente dopo che l'elicottero su cui stavano viaggiando con altre sette persone è precipitato a Calabasas, in California.

Vanessa ha voluto condividere il suo straziante messaggio dal suo profilo Instagram, dicendo che è "devastata" per la perdita dell'adorato marito e della loro "bella, dolce" figlia Gianna. La trentasettenne moglie della stella dei Los Angels Lakers ha scritto "Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare le tantissime persone che ci hanno dato il loro sostegno e amore durante questo terribile periodo Grazie per tutte le preghiere".

"Ne abbiamo decisamente bisogno - si legge nel post - Siamo completamente devastate per l'improvvisa perdita del mio adorato marito, Kobe, il meraviglioso padre dei nostri figli; Gianna - una figlia amorevole, premurosa e meravigliosa, e una sorella straordinaria per Natalia, Bianka e Capri".

Una foto di Kobe Bryant con sua figlia Gianna

Vanessa Laine continua ricordando anche le altre famiglie in lutto come lei dopo l'incidente "Siamo devastate anche per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo il loro dolore. Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo in questo momento. Mi conforta sapere che sia Kobe che Gigi sapevano di essere tanto amati. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli nella nostra vita. Vorrei che fossero qui con noi per sempre. Erano per noi una bellissima benedizione e ci sono stati portati via troppo presto".

La moglie di Kobe Bryant non sa come e quando riuscirà a riprendersi, sa solo che per il momento lei e la sua famiglia continueranno a provarci perché "è impossibile immaginare la vita senza di loro, ma Kobe e Gigi ci indicheranno la strada"

Un pensiero va ancora ai tanti fan del 'Mamba' "Grazie per aver condiviso la vostra gioia, il vostro dolore e averci dato il vostro sostegno". Vanessa ora chiede il rispetto della sua privacy "Vi chiediamo di garantirci il rispetto e la privacy di cui abbiamo bisogno per capire come muoverci in questa nuova realtà".

Vanessa Bryant ha annunciato anche una raccolta fondi per le famiglie delle altre vittime della tragedia "per onorare la nostra famiglia Team Mamba, la Mamba Sports Foundation ha istituito il MambaOnThree Fund per aiutare le altre famiglie colpite da questa tragedia" si possono effettuare anche donazioni su MambaOnThree.org., mentre per sapere qualcosa di più sull'eredità di Kobe Bryant e Gianna negli sport giovanili si può visitare il sito MambaSportsFoundation.org.