Kobe Bryant, i candidati agli Oscar 2020 onorano la sua scomparsa

Kobe Bryant è stato celebrato all'Oscar Luncheon 2020 dalle star candidate ai prossimi Academy Awards. Il giocatore è venuto a mancare in un incidente con l'elicottero a soli 41 anni, insieme alla figlia solo 13enne. Nel corso della sua carriera aveva vinto 5 campionati con la squadra.

Lunedì il classico Oscar Luncheon è partito proprio con il tributo al giovane giocatore, primo ex-atleta in assoluto a vincere un Academy Award per un cortometraggio animato, da parte del presidente dell'Academy David Rubin, che ha chiesto un momento di silenzio per partecipare al momento drammatico che sta vivendo la famiglia di Bryant: "Dovremmo prenderci un momento per la tragica morte di Kobe Bryant. Una volta ha partecipato a questo luncheon e nonostante il suo successo sconvolgente sul campo, era probabilmente la persona più felice di aver ricevuto una nomination quell'anno."

Una foto di Kobe Bryant

La stanza si è fatta subito silenziosa, con star come Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Cynthia Erivo, Charlize Theron, Kathy Bates, Al Pacino e Robert De Niro in raccoglimento per la scomparsa di Kobe. Il luncheon si è tenuto alla Ray Dolby Ballroom, ed è una tradizione annuale per la classica foto di tutti i 'migliori' della stagione. La stessa tradizione vuole anche che ognuno possa portare un accompagnatore a sua scelta: Charlize Theron ha scelto mamma Gerda, mentre DiCaprio ha scelto suo padre George. Renee Zellweger ha optato per la cantautrice Diane Warren, mentre Laura Dern ha portato Greta Gerwig.

Brad Pitt si è presentato da solo e ha indossato solo il tipico badge con il suo nome, mentre salutava tutti coloro che si avvicinavano ai tavoli per accomodarsi per la piccola cerimonia. Curiosità: durante le presentazioni di tutti i nominati, gli applausi più scroscianti sono stati rivolti al regista di Parasite Bong Joon-ho, a Robert De Niro, a Brad Pitt e ad Al Pacino.