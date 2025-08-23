Kobe Bryant: in arrivo un film Warner Bros. sulla sua ascesa ai Lakers

La carriera e la vita sportiva di Kobe Bryant torneranno presto a emozionare il pubblico, ma questa volta al cinema. Warner Bros. ha infatti deciso di puntare su un progetto che racconta il momento in cui l'allora giovanissimo cestista fece il suo ingresso in NBA nel 1996, cambiando per sempre la storia del basket mondiale. Il film, provvisoriamente intitolato With the 8th Pick, è stato scritto da Alex Sohn e Gavin Johannsen e si concentrerà sul processo che portò il futuro campione a indossare la maglia giallo-viola dei Los Angeles Lakers.

Una sceneggiatura che ricostruisce il Draft NBA del 1996

Il cuore della storia sarà il Draft NBA del 1996, un evento che ha segnato l'inizio della leggenda. All'epoca i New Jersey Nets, guidati dal general manager John Nash, detenevano l'ottava scelta e presero in considerazione l'idea di puntare su Bryant, ancora al liceo. La decisione cambiò strada facendo: il giovane talento venne selezionato alla tredicesima scelta dagli Charlotte Hornets, che lo cedettero immediatamente ai Lakers. Quel passaggio segnò l'inizio di una carriera che avrebbe portato Kobe a vincere cinque titoli NBA e a diventare un simbolo della città di Los Angeles.

Una foto di Kobe Bryant con sua figlia Gianna

Secondo quanto trapelato, With the 8th Pick sarà un film dal respiro ampio, con un taglio narrativo vicino a pellicole come Moneyball con Brad Pitt, The Social Network e Air di Ben Affleck. La volontà è di raccontare non solo il lato sportivo, ma anche le dinamiche decisionali e i retroscena di quel momento storico, mettendo in luce quanto anche una minima variazione avrebbe potuto cambiare radicalmente il futuro dell'NBA e dello stesso Bryant.

I dettagli del film

Il film sarà prodotto da Tim e Trevor White per Star Thrower Entertainment e da Ryan Stowell per Religion of Sports. Tra i produttori compare anche Gotham Chopra, co-fondatore della stessa Religion of Sports insieme a Tom Brady e Michael Strahan. La regia non è ancora stata assegnata, ma l'interesse per il progetto è stato alto fin dall'inizio, tanto che diversi studi e piattaforme streaming avevano mostrato interesse prima che Warner Bros. ne acquisisse i diritti.

Una foto di Kobe Bryant

Raccontare questo momento significa anche rendere omaggio all'eredità lasciata da Bryant, scomparso tragicamente nel 2020 in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna. Il campione, entrato nella Hall of Fame, non è stato solo un'icona sportiva ma anche un punto di riferimento culturale, capace di ispirare milioni di fan nel mondo. Accanto a Shaquille O'Neal e sotto la guida di coach Phil Jackson, Bryant ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più memorabili della NBA.