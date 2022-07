Knives Out: Jamie Lee Curtis pensava che Ana de Armas fosse "inesperta" e "poco sofisticata"

Jamie Lee Curtis pensava che Ana de Armas fosse 'inesperta e poco sofisticata' quando l'ha incontrata per la prima volta sul set di Knives Out: 'Credevo fosse appena arrivata da Cuba'.

Quando Ana de Armas si è presentata sul set per il primo giorno di riprese di Knives Out di Rian Johnson, la sua co-protagonista, Jamie Lee Curtis, ha erroneamente pensato che l'attrice fosse " inesperta" e "sicuramente poco sofisticata".

Durante un'intervista pubblicata di recente dalla rivista Elle come parte della nuova storia di copertina, la Lee Curtis ha dichiarato che, non avendo visto pellicole come Blade Runner 2049 e Trafficanti, pensava che la De Armas fosse nuova di Hollywood e che fosse appena arrivata da Cuba.

"Considerando che era di origine cubana ho pensato, e lo dico con vero imbarazzo, che fosse appena arrivata", ha ammesso l'attrice. "Ho ipotizzato che fosse una giovane donna inesperta e sicuramente poco sofisticata. Ricordo che il primo giorno le facevo domande tipo: 'Oh, quali sono i tuoi sogni?'".

Come recita la storia di copertina di Elle: "Jamie Lee Curtis era così colpita da Ana de Armas che voleva presentarla a Steven Spielberg per farle interpretare Maria in 'West Side Story'. Voleva anche presentarle Maggie e Jake Gyllenhaal ed era sorpresa che conoscesse già Jake."