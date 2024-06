Knives Out 3, nel cast anche Joseph Gordon-Levitt? La risposta dell'attore

È attualmente in corso la produzione del terzo film di Knives Out, intitolato Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, con Rian Johnson nuovamente alla regia. Nonostante il cast corale impressionante, è possibile che altri nomi possano aggiungersi nelle prossime settimane.

Uno dei più gettonati sulla stampa è Joseph Gordon-Levitt, che ha già recitato in film, a volte anche soltanto con un cameo, di Johnson. In una recente intervista con CinemaBlend, la star di Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F ha fatto chiarezza sul suo ipotetico coinvolgimento.

Cast corale

Nonostante il nutrito gruppo di attori che reciterà nel film, si vocifera di un coinvolgimento di Gordon-Levitt:"Non lo so, non lo so. Ma lui fa solo buoni film. Rian Johnson è uno dei migliori registi in vita, credo" ha chiosato la star di Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Joseph Gordon-Levitt in una scena di Snowden

La presenza o meno di Joseph Gordon-Levitt nel cast non è l'unico punto di domanda che riguarda Knives Out 3. I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, a parte il ritorno di Daniel Craig nel ruolo di Benoit Blanc. Pare che il terzo film sia molto diverso dai due precedenti episodi. Ram Bergman, produttore del franchise, ha elogiato la rapidità del regista:"Sul primo, Johnson aveva l'idea in testa da anni, ma l'ha messa su carta solo a fine gennaio e poi a fine ottobre stavamo girando, è super veloce. Dal momento in cui ha iniziato a scriverlo sono passati nove mesi o un anno e abbiamo girato. La cosa buona è che è molto motivato a fare anche il prossimo il più rapidamente possibile".

Nel cast corale di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ci saranno anche le new entry Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.