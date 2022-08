Knives Out 2: il sequel Glass Onion ha una data di uscita, svelate le prime foto

Il film Knives Out 2, intitolato Glass Onion, ha ora delle prime foto e una data di uscita prevista su Netflix: il 23 dicembre.

Il sequel di Cena con delitto debutterà inoltre in alcuni cinema, probabilmente prima del debutto in streaming, dopo l'anteprima mondiale che si svolgerà al Toronto Film Festival.

Knives Out 2: una foto dal set del sequel

Per ora non è ancora stata svelata la trama dell'atteso sequel che riporterà sugli schermi il personaggio di Benoit Blanc, detective interpretato da Daniel Craig.

Netflix sembra comunque già interessato a girare un terzo capitolo della storia, anche se il progetto non ha ancora avuto il via libera.

Knives Out 2: una foto dei protagonisti di Glass Onion

Quando un miliardario in campo tecnologico, Miles Bron (Edward Norton), invita alcuni dei suoi conoscenti e persone di cui è amico sulla sua isola privata in Grecia, ben presto diventa chiaro che in paradiso non è tutto perfetto. Quando e qualcuno verrà ucciso, chi c'è di meglio rispetto a Blanc per cercare la verità?

Rian Johnson ha rivelato di essersi avvicinato al casting del film come se fosse una cena tra amici: "Inviti e provi a farlo con le persone che ti piacciono. Ma nella realtà non si puà mai sapere. Alla fine, si tratta semplicemente di ottenere gli attori migliori per le varie parti, gli attori che sembrano più giusti per ogni ruolo individuale. Quindi getti un dado in aria e trattieni il respiro. Per fortuna abbiamo un gruppo grandioso".

Scritto e diretto dal filmmaker, e prodotto dallo stesso Johnson insieme a Ram Bergman, il sequel presenta un cast stellare che comprende Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, insieme a Kate Hudson e Dave Bautista.