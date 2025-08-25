Kneecap: si può fare rap in irlandese? Ce lo rivela la clip esclusiva del film con Michael Fassbender

In Italia non sono ancora molto noti, ma lo diventeranno a partite dal 18 agosto, quando il film sulla loro storia approderà nei cinema italiani con Europictures. Naoise Ó Cairealláin "Móglaí Bap", Liam Óg Ó Hannaidh "Mo Chara" e JJ Ó Dochartaigh "Dj Provaí", alias Kneecup, sono un gruppo rap irlandese che canta in gaelico rivendicando la propria lingua d'origine e le proprie posizioni politiche.

La loro storia è diventata una sorta di curioso biopic in cui i musicisti interpretano se stessi, impegnati nella controversa ascesa al successo della band originaria di Belfast, che ha scelto di evitare i compromessi rappando solo in gaelico. Nel cast del film diretto da Rich Peppiatt, in uscita nei cinema italiani il 28 agosto con Europictures, troviamo anche la star Michael Fassbender nel ruolo di Arlo, il misterioso padre di Naoise, patriota irlandese che ha finto la sua morte per sfuggire alle autorità britanniche.

La clip esclusiva

La nascita dei Kneecap viene introdotta in una breve clip esclusiva in cui i protagonisti riflettono sull'opportunità di realizzare il proprio sogno senza compromessi utilizzando la loro lingua d'origine, il gaelico.

Che cosa mostra la clip esclusiva di Kneecap

Nella clip DJ Próvaí ha appena fatto la conoscenza di Móglaí Bap e Mo Chara. I tre si trovano in sala giochi e tra una partita a videogame e l'altra riflettono sull'opportunità di mettere su una band. Mentre DJ Próvaí li riempie di complimenti per la forza dei loro testi e per la scelta dell'irlandese, gli altri sono piuttosto scettici. In un discorso appassionato DJ Próvaí paragona la lingua irlandese al dodo, uccello estinto di cui Móglaí Bap ignora l'esistenza. L'insistenza e l'entusiasmo del musicista più anziano iniziano però a far breccia nei due giovani e sfiduciati rapper.

La sinossi di Kneecap: una incredibile storia musicale irlandese

Liam Óg e Naoise, autoproclamatisi "feccia di bassa lega", insieme all'insegnante di musica JJ, diventano un simbolo politico nonché il manifesto della gioventù irlandese inquieta. Mentre lottano per lasciare un segno nel mondo e le pressioni familiari e relazionali minacciano di porre fine sogni, il trio intreccia una narrazione che trascende la musica.