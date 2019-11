Klaus - I segreti del Natale, su Netflix in streaming da oggi!

Klaus - I segreti del Natale arriva su Netflix dal 15 novembre: disponibile in streaming il primo film d'animazione del gigante dello streaming!

Klaus - I segreti del Natale arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: in scena il primo film ufficiale d'animazione del gigante streaming, scritto e diretto dai coautori di un altro famoso film animato, Cattivissimo Me.

Oggi 15 novembre conosceremo a tutti gli effetti Jesper, il simpatico postino alle prese con l'impresa più grande della sua vita: riportare l'allegria e il sorriso nella tristissima città di Smeerensburg. Con l'aiuto del prodigioso falegname Klaus, un vero asso nella produzione di giocattoli. La storia del film d'animazione natalizio di Netflix ruota intorno a Jesper, il peggior studente dell'Accademia delle Poste, che viene spedito su un'isola ghiacciata, oltre il Circolo Polare Artico dove la gente del posto fatica a scambiare qualche parola e tanto meno lettere.

Klaus - I segreti del Natale: una sequenza del film animato

Jesper sta per arrendersi quando trova un'alleata in Alva, un'insegnante del posto, e incontra Klaus, un misterioso falegname che vive da solo in una baita piena di giocattoli realizzati a mano. Queste improbabili amicizie sapranno riportare l'allegria a Smeerensburg ricreando anche una nuova tradizione fatta di generosità, magia e calze appese al camino con cura.

Klaus - I segreti del Natale è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.