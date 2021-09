Kitbag: Jodie Comer affiancherà Joaquin Phoenix nel cast del film di Ridley Scott

Jodie Comer, recentemente nelle sale come co-protagonista di Free Guy, farà parte del cast di Kitbag, il nuovo film diretto da Ridley Scott ed interpretato da Joaquin Phoenix. Un dramma storico dedicato alla figura di Napoleone Bonaparte, in cui l'attore di Joker sarà il capo militare ed imperatore, mentre l'attrice britannica sarà Josephine (Giuseppina di Beauharnais), moglie del personaggio principale.

Nota e amata soprattutto per il ruolo di Villanelle nella serie Killing Eve, Jodie Comer sta continuando a dar forma anche alla sua carriera sul grande schermo, entrando a far parte di progetti di genere e spessore differente. Dopo Free Guy, l'attrice è pronta per affrontare la promozione di The Last Duel, il dramma storico di Ridley Scott, ambientato nella Francia del XIV secolo, che la vede recitare al fianco di Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver. Scott deve essersi trovato bene a dirigerla, considerato che l'ha scelta anche per il suo prosismo film, Kitbag. "Ho colto al volo l'opportunità di lavorare di nuovo con Ridley e il suo team e l'idea di lavorare con Joaquin, che è una persona che ammiro enormemente", ha detto Comer in un'intervista rilasciata a Variety per promuovere The Last Duel, che sarà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia la prossima settimana. L'attrice ha quindi aggiunto: "Penso che per me, quello che sto imparando è che davvero impari e cresci sempre di più stando a contatto e lavorando con determinate persone. E sono così entusiasta di avere questa possibilità e di approfondire quel mondo".

Comer ha detto che non ha ancora iniziato a prepararsi per il ruolo dell'amata Josephine di Napoleone, perché è interamente concentrata sulla quarta ed ultima stagione di Killing Eve, al fianco di Sandra Oh, che sta attualmente girando. L'attrice ha infine parlato di quello che sarà il suo debutto al festival cinematografico di Venezia: "È qualcosa che ho visto ogni anno ed ho pensato 'Wow, è così bello ed impressionante', quindi il fatto che sarò lì sembra così surreale. E poi anche il fatto che ci sediamo con un pubblico e lo guardiamo con loro è un po' spaventoso".

Per quanto riguarda Kitbag, il film proporrà un racconto delle origini di Napoleone e la sua spietata ascesa fino a diventare imperatore, eventi raccontati dal punto di vista della sua storia con la moglie e il suo vero amore, Josephine. Kitbag mostrerà le famose battaglie di Napoleone, l'ambizione senza freni e l'incredibile mente strategica dell'uomo, uno straordinario leader militare e visionario.