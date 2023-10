Kit Harington star di una storia horror di Arthur Conan Doyle, dal co-creatore di Sherlock

Reunion de Il trono di spade in vista. Kit Harington torna a collaborare con il co-autore di Sherlock Mark Gatiss per adattare un racconto di Natale horror di Arthur Conan Doyle intitolato Lot No. 249".

Quella di Gatiss di scrivere e dirigere una storia di fantasmi per Natale per BBC è ormai una tradizione, ma stavolta l'adattamento vedrà un cast "importante".

Kit Harington sarà, infatti, affiancato da Freddie Fox in una storia che "ruota attorno a un gruppo di studenti di Oxford, uno dei quali intraprende una ricerca sui segreti dell'Antico Egitto che diventano oggetto di discussione nel college. Riusciranno questi esperimenti a ridare vita all'orribile sacco di ossa che è il misterioso Lotto N. 249?"

Mark Gatiss ha dichiarato: "È un vero piacere per me approfondire ancora una volta il brillante lavoro di Sir Arthur Conan Doyle, questa volta per la storia di fantasmi di Natale. Lotto n. 249 è il mio preferito ed è il nonno (o dovrebbe essere la mamma?) di un particolare tipo di horror da fine Impero: un racconto strappalacrime pieno di paure orribili e presenze in agguato nell'armadio vittoriano..."

Di recente, Kit Harington è apparso nella serie antologica di Apple TV+ Extrapolations - Oltre il limite, a breve lo vedremo nel film Blood for Dust.