Kit Harington sarà Wolverine, secondo i fan Marvel

Per i fan Marvel non c'è dubbio, sarà Kit Harington a vestire i panni del nuovo Wolverine nel reboot degli X-Men.

Da King of the North a Wolverine. Su Kit Harington fan Marvel paiono non avere dubbi: sarà l'attore de Il Trono di Spade a vestire i panni del nuovo Wolverine, andando così a sostituire Hugh Jackman che lo aveva impersonato sin dai tempi del primo X-Men di Bryan Singer.

Dopo che ieri sera è arrivato, infatti, l'annuncio ufficiale che la star de Il trono di spade, Kit Harington entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe, è un pullulare di immagini in cui l'ex bastardo di casa Stark è raffigurato con le iconiche unghie di adamantio. Ammettiamolo, un'ipotesi simile rasenta il ridicolo e, a voler bene anche ai tanti appassionati che la hanno pensata, anche loro non sembrano rendersi conto dell'assurdità di una scelta del genere.

D'altro canto la Marvel si è tenuta lontana chilometri da un casting di questo genere per Kit Harington e quanto sostenuto nelle varie pagine online dai fan è più una chiacchiera senza un reale fondamento. Deadline sospetta però che l'annuncio ufficiale su quale ruolo possa interpretare Kit Harington venga dato prima che la D23 Expo, la convention biennale Disney ora in corso, si chiuda. Si tratta perciò di aspettare al massimo 48 ore. Kevin Feige ha già fatto una sfilza di annunci: dalla presenza di Harington, arrivata a sorpresa ieri, sino ai progetti in divenire come Ms. Marvel e She Hulk che andranno nella piattaforma streaming Disney +, così come di riavvio degli X-Men, anche se in questo caso la cosa non è stata ancora annunciata formalmente.

Kit Harington as Adam Warlock would be incredible. But Kit Harington as Wolverine is the casting we all need pic.twitter.com/wRQsRgIh9W — Ziggy (@mrjafri) 23 agosto 2019

Kit Harington as Wolverine? He's already short. pic.twitter.com/F8Bg7Oq2pT — Winter is Coming (@WiCnet) 23 agosto 2019

Gli indizi in questo senso ci sono tutti. Grazie all'acquisizione della Fox, la Disney e la Marvel hanno opzionato i diritti sia de I fantastici Quattro sia dei mutanti ed era stato Feige stesso a rimarcare qualche mese fa che la loro ricomparsa era legata più ad una questione di tempo che ad altro. "Torneranno tutti. Ma ci vorrà ancora un po'", queste erano state le sue parole. Resta quindi da capire se Kit Harington possa essere legato o meno a questi due progetti, oppure a qualcosa di più imminente. Il fatto che la sua partecipazione ad un film legato al MCU sia stata svelata adesso, fa supporre che sia per un lavoro a breve termine. Tutto è possibile, insomma.