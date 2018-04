Kit Harington: "Nel mondo dello spettacolo ci sono molestie ovunque"

Kit Harington, interprete di Jon Snow nella serie Il trono di spade, ha parlato della difficile situazione delle molestie sessuali che avvengono nel mondo di Hollywood. Intervistato da Sydney Morning Herald, l'attore ha spiegato di non essere per nulla sorpreso delle accuse emerse negli ultimi mesi nei confronti di attori, produttori e registi perché aveva sentito condividere molte "storie" riguardanti i loro comportamenti.

Harington ha sottolineato che esiste la consapevolezza che le attrici, "da sempre", siano vittime di assalti e molestie, situazione che considera "sconvolgente e disturbante", aggiungendo poi che si tratta di un problema presente "ovunque" nello show business, in particolare nel mondo del teatro britannico.

Kit ha proseguito: "Credo che la maggior parte degli attori abbia sentito delle storie e le persone che lavorano nel nostro settore le conoscano. E' davvero difficile per le persone denunciare e parlarne. Ma le porte sono state un po' aperte e non possiamo che esserne grati".