Kit Harington sarà Frankenstein nel film Mary's Monster

Kit Harington e Clara Rugaard saranno i protagonisti di un film sulla vita di Mary Shelley.

Il progetto viene descritto dai produttori come un approccio in stile rock'n'roll al periodo romantico e la sceneggiatura sarà firmata da Deborah Baxtrom e Stephen Hallett.

Il film Mary's Monster racconterà le difficoltà mentali affrontate da Mary Shelley mentre scriveva Frankenstein.

L'attrice Clara Rugaard avrà il ruolo dell'autrice, mentre Kit Harington avrà la parte del "mostro".

La sinossi del lungometraggio dichiara: "Mary è sedotta dal suo mostro interiore, venendo catapultata in un romanticismo pericoloso, distruttivo e psicologico. Rendendosi conto che il mostro è legato in modo indivisibile dal suo stato mentale, la sua unica strada per la salvezza è portarlo in vita".

Nel cast ci saranno anche Ferdia Walsh-Peelo nel ruolo di Percy Bysshe Shelley, il marito di Mary, e Sebastian Souza che sarà Byron.

Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito a partire dal mese di agosto.

La regia del lungometraggio sarà curata da Farren Blackburn, mentre la colonna sonora sarà firmata da Marius De Vries (La La Land).

Rugaard ha dichiarato: "Sono incredibilmente onorata nel salire a bordo di questo progetto e far parte di una storia su una donna così influente e rivoluzionaria. Sono incredibilmente entusiasta nel portare in vita questa voce femminile così celebrata e di immergermi ulteriormente nel mondo e nella psiche di Mary Shelley".

Harington ha aggiunto: "Lo script di Mary's Monster è originale in modo brillante e affascinante. Non vedo l'ora di interpretare questa parte unica in The Monster, che incarna la psiche di Mary Shelley. Sono eccitata dalla visione e dalla passione di Farren per il progetto".