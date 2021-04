Kiss: Netflix sta lavorando ad un film biografico sulla band

Shout It Out Loud sarà il titolo del nuovo film biografico sui Kiss prodotto da Netflix in stretta collaborazione con Gene Simmons e Paul Stanley.

Netflix sta lavorando ad un film biografico sui Kiss: si intitolerà Shout It Out Loud, in onore dell'omonima canzone di successo della band del 1976. Netflix ha ottenuto i diritti per produrre il film dopo una feroce guerra di offerte ed è stato annunciato che il regista norvegese Joachim Rønning dirigerà il progetto. Secondo quanto riferito, i leader dei KISS Gene Simmons e Paul Stanley saranno in "stretta collaborazione" con i realizzatori.

Come riportato da Deadline, Shout It Out Loud si concentrerà su Simmons e Stanley e più precisamente sugli anni in cui erano "due ragazzi disadattati del Queens che decisero di diventare amici e formare i KISS, dopo aver arruolato il chitarrista Ace Frehley e il batterista Peter Criss, cercando di distinguersi dagli altri gruppi dell'epoca".

Il film racconterà la storia americana per eccellenza con Simmons che passa dall'essere un giovane ebreo ortodosso di origine israeliana a inseguire il sogno americano diventando un sex symbol del rock n'roll. "Ricordo di essere uscito e di aver visto una ragazza spagnola che saltava la corda dall'altra parte della strada, ricordo i suoi lunghi capelli neri che sbattevano contro quel suo gran bel sedere." Disse una volta Gene, "Ho pensato subito che fosse infinitamente meglio della religione."

Simmons sembra essere il personaggio centrale di questa strana storia, il ragazzo che prende il suo amore per i fumetti e lo infonde nel Glam Rock degli anni '70 e '80 al fine di creare una delle band più famose di sempre. I KISS hanno venduto più di 100 milioni di dischi, 30 oro e 14 di platino, e saranno immortalati per sempre nella Rock and Roll Hall of Fame.