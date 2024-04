Kirsten Dunst: 'All'inizio della mia carriera non ho mai pensato di chiedere la parità salariale'

Intervistata da BBC News, Kirsten Dunst ha ammesso di non aver mai pensato in gioventù di chiedere un salario pari a quello dei suoi colleghi maschi, nemmeno quando il partner nel film aveva meno successo di lei al box-office.

Kirsten Dunst in una scena del film Wimbledon, in cui recita accanto a Paul Bettany

"Sicuramente sono cresciuta in un'epoca con una disparità di salario significativa tra l'attore protagonista e me, anche se ero stata nel film Ragazze nel pallone e lui no, avevo avuto più successo di lui. Avevo 17 anni, stavo ancora scoprendo i miei gusti cinematografici, non ho nemmeno pensato di chiedere. Non sapevo nemmeno esistesse un posto in cui contestarlo, mi sentivo così a 17 anni".

Spider-Man?

Nonostante Kirsten Dunst non abbia svelato il film e il collega al quale si stava riferendo, molti hanno pensato parlasse di Tobey Maguire, con il quale ha recitato nella trilogia di Spider-Man, e del quale aveva già parlato in passato per la disparità salariale estrema.

L'attrice ha iniziato la propria carriera molto giovane, recitando a 7 anni in New York stories di Woody Allen e soprattutto a 12 anni in Intervista col vampiro di Neil Jordan. In passato, Dunst ha dichiarato di aver evitato di subire molestie a Hollywood da bambina grazie alla costante presenza della madre al suo fianco.