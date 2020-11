Kink: James Franco svela cosa ha scoperto sui performer del sesso

Kink è un documentario americano del 2013, prodotto da James Franco, che ruota intorno al mondo del sito web BDSM Kink.com. Durante le riprese di un suo film Franco è entrato in contatto col mondo dell'hard e in seguito ha deciso di girare questo documentario per esplorare l'argomento più approfonditamente; l'attore ha detto di aver scoperto moltissime cose sui performer del sesso.

Kink è uno sguardo intimo all'interno di Kink.com, una società di produzione pornografica di enorme successo con sede a San Francisco; il documentario, diretto da Christina Voros, tratta l'argomento con uno stile cinéma-vérité senza pretese, esplorando le motivazioni e la logistica dietro la produzione di alcuni dei video più estremi del settore.

Oltre a mostrare molti membri eretti e orgasmi che scuotono il corpo, il film fa di tutto per normalizzare e umanizzare un'industria che la maggior parte delle persone considera deviante o dannosa. Intervistato da Complex, nel 2014, Franco ha dichiarato: "La cosa che mi ha colpito di più è la resistenza fisica di questi performer."

"Molto di quello che accade ha a che fare col dolore e il pubblico è consapevole dell'autenticità, quindi è davvero una specie di prestazione intensa, quasi di resistenza in molti modi. A pensarci bene è quello che Marina Abramovic ha fatto all'inizio della sua carriera. È stato davvero affascinante per me." Ha concluso l'attore americano.