King Kong: James Wan produce la serie live-action per Disney+

L'iconico gorilla King Kong sta per approdare su Disney+. La mostruosa creatura sarà al centro di una serie live-action prodotta da Disney Branded Television con l'ausilio di James Wan. Questa sarà la prima serie live-action ambientata nell'universo di Kong, come svela Deadline.

La prima immagine online del King Kong di Peter Jackson

Scritta dalla creatrice di Paper Girls Stephany Folsom, King Kong è un dramma di azione e avventura che porta la classica storia di mostri nell'era moderna, narrando il ritorno a Skull Island e l'alba di un nuovo Kong. La serie esplorerà la mitologia della storia delle origini di King Kong e i misteri soprannaturali della sua dimora sulla base dei libri originali di Merian C. Cooper e dei nuovi romanzi di King Kong di Joe DeVito.

Mostri giganti! da King Kong a Godzilla, 10 creature che hanno invaso il grande schermo

Stephany Folsom e James Wan saranno i produttori esecutivi dello show insieme a Michael Clear e Rob Hackett per Atomic Monster e Dannie Festa e Marc Manus per World Builder Entertainment. La Merian C. Cooper Estate ha collaborato con DeVito per produrre nuovi romanzi che verranno utilizzati come materiale di partenza per la serie Disney+.

Una serie live-action su Kong, King Kong Skull Island, è stata in sviluppo presso MarVista Entertainment e IM Global Television cinque anni fa con un diverso team creativo, anch'essa basata su King Kong di Cooper e Skull Island di DeVito ArtWorks, ma lo show non ha mai visto la luce.