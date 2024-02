Kind of Kindness, ecco quando uscirà il prossimo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

Dopo il successo di La favorita e di Povere Creature!, era stato annunciato che Yorgos Lanthimos avrebbe diretto Emma Stone in altri due film, uno di questi era Kind of Kindness, mentre l'altro progetto è ancora senza titolo, anche se alcune indiscrezioni indicano che potrebbe trattarsi del remake del film sudcoreano Save the Green Planet.

Ora sorgono buone notizie per i fan della coppia creativa. Secondo quanto riportato da FilmUpdates, Emma Stone ha rivelato quando uscirà Kind of Kindness e inoltre è stato annunciato un nuovo membro del cast. L'attrice ha infatti svelato che Kind of Kindness uscirà nel corso del 2024, quindi non dovremo aspettare molto. Il cast, invece, sarà composto da Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Hunter Schafer, Hong Chau con la nuova aggiunta Mamoudou Athie.

Kind of Kindess

Ecco cosa ha detto Lanthimos al The Guardian durante una scorsa intervista riguardo al progetto: "Le riprese di Kind of Kindness sono terminate e abbiamo iniziato il montaggio. È un film contemporaneo, ambientato negli Stati Uniti, sono tre storie diverse, con quattro o cinque attori che interpretano una parte in ogni storia, quindi tutti recitano tre parti diverse. È stato quasi come fare tre film in uno, in realtà. Ma è fantastico lavorare di nuovo con Emma. È molto più facile avere accanto qualcuno che si fida tanto di te e di cui tu ti fidi tanto".

Kind of Kindness è diretto da Lanthimos che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Efthimis Filippou. Ollie Madden e Daniel Battsek sono produttori esecutivi per Film4, che ha cofinanziato il film.