KIMI: il trailer del nuovo film di Steven Soderbergh

KIMI è il nuovo film di Steven Soderbergh realizzato per HBO Max, in arrivo il 10 febbraio, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si vede la protagonista che lavora come interprete di file audio in streaming che si convince di aver sentito compiere un crimine, iniziando a indagare sul possibile omicidio e ritrovandosi a fare i conti con chi non le crede.

Zoë Kravitz in KIMI, diretto da Steven Soderbergh, ha la parte di Angela, una ragazza che è un po' ossessionata dai propri vicini e ha un rapporto molto stretto con Kimi, un dispostivo di Intelligenza Artificiale in stile Alexa, che gestisce ogni elemento del suo appartemento. Angela, mentre lavora, sente in uno streaming quello che pensa essere un omicidio premeditato. La sua insistenza causa dei problemi al suo capo (Rita Wilson) e fa emergere il suo passato alle prese con problemi di salute mentale.

Nel cast ci sono anche Byron Bowers, Jaime Camil, Erika Christensen, Derek DelGaudio, Robin Givens, Charles Halford, Devin Retray e Jacob Vargas. La sceneggiatura è firmata da David Koepp.