Kim Rossi Stuart sarà il protagonista della serie Amazon Everybody Loves Diamonds

Kim Rossi Stuart sarà a capo della banda impegnata in uno spettacolare furto di gioielli nella serie serie Amazon Prime Video Everybody Loves Diamonds.

Kim Rossi Stuart sarà il protagonista della preannunciata serie heist Everybody Loves Diamonds, prodotta per Amazon prime Video. La serie italiana Amazon Original sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi in tutto il mondo.

Everybody Loves Diamonds è una heist series con risvolti da commedia, ispirata al Colpo di Anversa del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo". Questa nuova serie Amazon Original segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Everybody Loves Diamonds è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, e scritto da Stefano Bises, Michele Astori, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

"Siamo entusiasti di lavorare con uno dei più prestigiosi team creativi e produttivi in Italia, e di condividere il nostro approccio collaborativo al lavoro e gli altissimi standard di Amazon per quel che attiene la qualità produttiva e lo storytelling" ha dichiarato Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia. "Everybody Loves Diamonds elettrizzerà e sorprenderà il pubblico di Prime Video con il racconto inedito e dai risvolti da commedia di quello che è stato un clamoroso colpo grosso. Siamo molto felici di lavorare con Wildside a questa nuova serie Amazon Original italiana, fresca e brillante".

Di recente, Kim Rossi Stuart ha interpretato il protagonista di Cosa sarà, pellicola autobiografica del regista Francesco Bruni.