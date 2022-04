Kim e Khloé Kardashian fanno infuriare i fan a Disneyland (VIDEO)

Kim e Khloé Kardashian sono state accusate di aver monopolizzato le giostre a Disneyland e di aver saltato la fila: il video in cui si divertono da sole sul Mad Tea Party è piuttosto imbarazzante.

La figlia di Khloé Kardashian, True Thompson, ha compiuto 4 anni il 12 aprile e ha festeggiato a Disneyland assieme alla zia Kim Kardashian e i cugini Chicago West e Dream Kardashian: la loro visita al parco divertimenti ha fatto infuriare i fan dopo che la famosa famiglia ha saltato la fila per usare le giostre in esclusiva.

Khloé e Kim hanno documentato gran parte del giorno speciale di True attraverso le storie di Instagram che sembravano mostrare un momento divertente per tutti i coinvolti. È stato il post di un altro visitatore, tuttavia, a far luce su ciò che la visita della celebre famiglia ha effettivamente comportato per la giornata a Disneyland di tutte le altre persone presenti.

Un utente di TikTok ha condiviso un video in cui le Kardashian hanno imposto allo staff di chiudere l'attrazione chiamata Mad Tea Party al fine di poterla utilizzare in esclusiva assieme al loro entourage. Le star, assieme ai loro figli, hanno anche saltato la fila e nel video si possono sentire i presenti che imprecano e che dicono che la situazione è stata semplicemente "ridicola".

Osservando il video della folla, durante il giro sulla giostra di Kim Kardashian, Khloe Kardashian, i loro figli e l'entourage, si capisce perfettamente perché i presenti fossero infuriati: guardare le star che si divertono mentre gli altri visitatori aspettano in fila non è certamente un bello spettacolo.