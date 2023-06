American Horror Story: il tweet di Kim Kardashian dal set scatena le prosteste degli sceneggiatori in sciopero

Kim Kardashian è stata criticata su Twitter per aver twittato dal set di American Horror Story, scatenando le prosteste degli utenti e degli sceneggiatori in sciopero.

Gli sceneggiatori in sciopero hanno preso di mira Kim Kardashian dopo che la superstar ha pubblicato una domanda per i suoi fan su Twitter, direttamente dal set di American Horror Story. Il tweet, rivolto ai suoi quasi 75 milioni di follower, ha ricevuto oltre 2.700 risposte, molte delle quali non sono affatto positive.

Lo sciopero degli scrittori, iniziato a maggio, durerà finché il Writers Guild of America e l'Alliance of Motion Picture and Television Producers non saranno in grado di trovare un accordo sul contratto riguardante il compenso degli sceneggiatori. "Ciao ragazzi! Sono sul set di American Horror Story e abbiamo un po' di tempo tra una ripresa e l'altra. Voi cosa state facendo???" ha scritto la Kardashian.

Una delle risposte più popolari al tweet della regina dei reality è stata quella dell'attore Joel Kim Booster che ha commentato: "Dovresti essere in sciopero, Kim." Il suo commento ha ottenuto oltre 7000 mi piace. Un altro membro del SAG-AFTRA ha risposto dicendo: "Sono a casa senza lavoro a causa dello sciopero."

Kim's Fairytale Wedding: A Kardashian Event - Kim Kardashian con Kris Humphries nel giorno delle loro nozze

"Ti rendi conto che c'è uno sciopero in corso?" ha chiesto un altro utente, mentre una quarta persona ha scritto: "Devi proprio essere completamente distaccata dalla realtà dall'alto del tuo piedistallo fatto di privilegio e denaro, ti rendi conto che ci sono persone che hanno a malapena i soldi per mangiare in questo momento?".