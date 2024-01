Kim Kardashian protagonista di una docuserie su Elizabeth Taylor

Kim Kardashian sarà produttrice esecutiva e protagonista di una docuserie su Elizabeth Taylor. Commissionato dalla BBC, il documentario in tre parti - dal titolo provvisorio "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar" - sarà realizzato dalla casa di produzione Passion Pictures, vincitrice dell'Oscar per Searching for Sugar Man.

La docuserie

La docuserie si addentrerà nel mestiere e nella tecnica dell'attrice hollywoodiana, che ha ipnotizzato gli spettatori, ma ha anche cambiato il rapporto tra pubblico e star, mostrando come ha reinventato la natura della fama prima di diventare un'imprenditrice da un miliardo di dollari, attivista e sostenitrice. Fremantle distribuirà la docuserie a livello globale.

"Elizabeth Taylor era se stessa, una combattente. È la prova che si può continuare a evolvere e cambiare e avere diversi capitoli nella propria vita - e ha aperto la strada a tutti noi che siamo venuti dopo di lei", ha dichiarato la Kardashian, che ha condotto l'ultima intervista con lei prima della sua morte.

Oltre alla Kardashian, saranno intervistati la sua amica Joan Collins, che notoriamente concorse per il ruolo di Cleopatra, e le amiche Margaret O'Brien e Carole Bayer Sager, lo scienziato Dr. Anthony Fauci, che lavorò al fianco di Elizabeth nella lotta contro l'AIDS, e altri ancora. La Kardashian è produttrice esecutiva insieme a Kari Lia e Hamish Fergusson.

Alistair Pegg della BBC, ha aggiunto: "Questa serie entusiasmante promette una nuova comprensione di Elizabeth Taylor, sia della sua tecnica e del suo potere come attrice, sia della sua capacità di reinventarsi".

Elizabeth Taylor: Rebel Superstar è una produzione Passion Pictures per BBC Arts. James House è il regista della serie e Jemma Chisnall è produttrice.

Kim Kardashian interpreterà un avvocato divorzista nella nuova serie prodotta da Ryan Murphy e inoltre è tra i protagonisti della nuova stagione di American Horror Story, American Horror Story: Delicate.