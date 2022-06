"Kim Kardashian non ha, in alcun modo, danneggiato il vestito di Marilyn Monroe", afferma il proprietario

Ripley's Believe It or Not!, il franchise che detiene la proprietà del vestito di Marilyn Monroe, ha ufficialmente affermato che Kim Kardashian non ha causato alcun danno al famoso vestito della diva quando lo ha indossato al Met Gala il mese scorso.

Dopo il prestito, Scott Fortner, che possiede una collezione privata di manufatti di Marilyn Monroe, ha pubblicato foto online affermando che l'abito indossato da Marilyn, il giorno in cui ha cantato "Happy Birthday" al presidente Kennedy nel 1962 danni, mostrava danni "significativi" dopo essere stato indossato dalla star televisiva.

Tuttavia, i proprietari dell'abito storico hanno rilasciato una dichiarazione a sostegno della Kardashian e della loro decisione di prestarle l'abito: "La passeggiata di Kim su per le scale del Metropolitan Museum al Met Gala di quest'anno ha suscitato molto scalpore, ma possiamo dire con sicurezza che non ha causato danni al famoso vestito di Marilyn Monroe del 1962".

"La nostra missione è sia intrattenere che educare visitatori e fan. Non importa come la pensi, dopo che Kim l'ha indossato l'importanza storica dell'abito non ha fatto che crescere. Kim Kardashian ha suscitato molte polemiche indossando l'abito denominato 'Happy Birthday', ma resta il fatto che non ha, in alcun modo, danneggiato l'indumento", hanno concluso i proprietari.