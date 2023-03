Kim Basinger festeggia la figlia incinta in uno strip club (FOTO)

In occasione del suo baby shower, Ireland Baldwin, la figlia di Kim Basinger ed Alec Baldwin (al momento ancora in tribunale per la tragedia sul set di Rust), si è ritrovata a festeggiare in una festa sregolata all'interno di uno strip club. Sul posto c'era anche la madre, Hilary Duff e tantissime altre stelle di Hollywood.

Lo scorso martedì Ireland Baldwin ha condiviso su Instagram un sacco di foto del suo baby shower fuori dal comune. Nel post dedicato all'evento possiamo notare molti di volti noti, tra cui anche quello di Kim Basinger e Hilary Duff, immerse nel caos del posto e intente a festeggiare prima di scoprire il sesso del bambino in arrivo.

"Avrei una marea di roba da pubblicare, ma credo che mi limiterò a postare il tutto suddividendolo per bene", si legge nel post condiviso dalla figlia di Kim Basinger, "I miei amici e la famiglia ci hanno organizzato un baby shower molto tradizionale, come potete vedere. Non lo avrei mai potuto fare in altro modo. Grazie a tutti, a @jumbosclownroomofficial, per aver realizzato i nostri sogni e per essere stati così gentili. Grazie anche a coloro che sono venuti e grazie mille a @thecobrasnake per aver ripreso tutto", queste parole sono state accompagnate da una serie d'immagini seguite da un altro post e da alcune storie.

Al baby shower erano presenti anche Matthew Koma, la cugina di Ireland, Alaia, e la figlia di Bruce Willis, Rumer Willis, con altri ospiti.