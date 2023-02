Alec Baldwin denunciato dalla famiglia di Halyna Hutchins: "Lasciarlo impunito è inconcepibile"

Alec Baldwin è stato citato in giudizio dalla famiglia di Halyna Hutchins dopo la morte della direttrice della fotografia sul set di Rust. Hutchins è rimasta uccisa il 21 ottobre 2021, dopo che una pistola che Baldwin teneva in mano ha sparato sul set del film in New Mexico.

L'avvocato Gloria Allred ha presentato, giovedì scorso, alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles una causa per aggressione, inflizione di stress emotivo e altro per conto della madre, della sorella e del padre di Hutchins. Allred ha inoltre affermato che Hutchins era finanziariamente responsabile della sua famiglia e aveva intenzione di portarla con sé a vivere in America.

La causa cita Alec Baldwin, i produttori di Rust e altri imputati che l'avvocato ritiene responsabili della morte della Hutchins. L'avvocato ha dichiarato ai giornalisti che Baldwin non ha mai contattato la famiglia né ha offerto le sue scuse dopo la sparatoria fatale del 21 ottobre 2021.

Alec Baldwin e la responsabile delle armi sul set di Rust sono accusati di omicidio colposo

"Perdere mia sorella, almeno per me, è stata un'esperienza orribile", ha detto Svetlana Zemko, sorella di Hutchins. "È una delle perdite più grandi della mia vita. E ancora più devastante è vedere la totale sofferenza dei nostri genitori e come la loro salute sia stata minata drasticamente. È per questo motivo che vorrei che i colpevoli si assumessero le loro responsabilità. E non solo qualcuno, ma proprio quel qualcuno che è veramente responsabile di tutto questo. Credo che lasciar correre e lasciare impunito tutto questo sia inammissibile".