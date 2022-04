Kim Basinger: "Ho dovuto imparare di nuovo a guidare dopo anni chiusa in casa per via dell'agorafobia"

Kim Basinger ha condiviso pubblicamente i dettagli della sua battaglia contro l'agorafobia, rivelando che la malattia l'ha costretta a stare per anni chiusa a casa tanto da dover re-imparare a guidare.

Cinquanta sfumature di nero: Kim Basinger in una foto del film

Come riporta People, Kim Basinger, 68 anni, ha partecipato a un episodio del talk show Red Table Talk insieme alla figlia Ireland Baldwin in cui ha rivelato i suoi problemi. L'attrice ha spiegato che è stato "davvero orribile combattere la condizione con la stessa ferocia che ho fatto in quegli anni e non sapere cos'era. Non volevo più uscire di casa, né andare fuori a cena".

Secondo la Mayo Clinic, l'agorafobia è definita come "un tipo di disturbo d'ansia in cui si temono e si evitano luoghi o situazioni che potrebbero causare panico e farti sentire intrappolato, impotente o imbarazzato".

"Temi una situazione reale o prevista, come usare i mezzi pubblici, essere in spazi aperti o chiusi, stare in fila o essere in mezzo alla folla", aggiungono.

Per Kim Basinger, la sua esperienza con l'agorafobia è stata "come se qualcosa si chiudesse completamente dentro di me e dovessi reimparare tutto. Ho dovuto imparare di nuovo a guidare e per molti anni non avrei mai attraversato i tunnel di Malibu. Tutto mi rendeva nervosa, come le porte scorrevoli. Mi chiedevo 'Dove devo fare un passo per aprire la porta?' Tutto è diventato un grande lavoro per capire come farlo. Vivi con la saliva azzerata tutto il tempo, sei traballante, sei solo così esausto tutto il tempo".