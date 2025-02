Kim Basinger fa chiarezza sulle liti con Mickey Rourke sul set di Nove settimane e ½

Kim Basinger ha spento le voci intorno ai presunti litigi con Mickey Rourke che sarebbero avvenuti sul set di 9 settimane e ½. Intervistata da Variety, Basinger ha chiarito che tra i due non è mai nata alcuna faida.

Uscito al cinema ormai 39 anni fa,9 settimane e ½ è uno dei grandi cult del cinema anni '80 e ha esaltato la bellezza dei due protagonisti, Mickey Rourke e Kim Basinger.

La smentita di Kim Basinger su 9 settimane e ½

L'attrice ha spiegato di aver voluto approcciare Mickey Rourke direttamente sul set, nella scena dell'incontro:"Volevo incontrarlo in quel supermercato, non volevo salutarlo prima e parlargli sul set. E ciò non aveva nulla a che fare con tutte le cose che si leggono su internet su un presunto odio tra me e lui".

Kim Basinger in una scena di 9 settimane e 1/2

Kim Basinger ricorda con grande affetto la collaborazione con Mickey Rourke:"L'ho adorato, è anche un attore brillante. Ma la prima volta che l'ho visto è stato davanti alla macchina da presa. E non l'ho mai incontrato in nessun'altra occasione".

La storia cult di 9 settimane e ½

Il dramma erotico di Adrian Lyne racconta la storia di Elizabeth McGraw (Basinger) che incontra John Gray (Rourke) in un supermercato, e inizia con il misterioso e affascinante uomo una perversa ed estrema relazione sessuale.

Nel cast del film anche Margaret Whitton, David Margulies e Christine Baranski.

I protagonisti di 9 settimane e 1/2

Il rapporto controverso fu quello tra Kim Basinger e il regista:"Parliamo di qualcuno fuori dagli schemi e senza paura. Ha combattuto la censura per tutta la sua vita, ed è una guerra difficile da affrontare continuamente".