Killing Eve: la serie ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione!

Killing Eve, la serie con Jodie Comer e Sandra Oh, ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione da parte di AMC e BBC.

Killing Eve ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione da parte di AMC e BBC e alla guida dei nuovi episodi ci sarà Suzanne Heatchote, che ha quindi ereditato il ruolo di showrunner da Emerald Fennell.

Sul piccolo schermo si continuerà quindi a raccontare la storia dei personaggi interpretati da Sandra Oh e Jodie Comer, progetto tratto dai romanzi scritti da Luke Jennings.

Sarah Barnett, presidente di AMC, ha dichiarato: "Amiamo avere nella nostra programmazione questo show e le brillanti Sandra Oh, Jodie Comer e Fiona Shaw. Phoebe Waller-Bridge ed Emerald Fennell hanno realizzato due stagioni in grado di intrattenere in modo da creare dipendenza. Come abbiamo fatto un anno fa, stiamo rinnovando immediatamente Killing Eve, ora con Suzanne Heathcote alla guida, per dimostrare la nostra fiducia nel progetto. Adoriamo lo show quanto i nostri fan. Killing Eve non fa nulla seguendo gli schemi e amiamo dare la possibilità a tre donne geniali di lasciare il segno".

Il thriller psicologico Killing Eve, la cui prima stagione è disponibile da ottobre su TimVision, racconta la storia di due donne che diventeranno ossessionate l'una dall'altra: Eve Polastri (Oh) è una semplice addetta alla sicurezza dell'MI5, brillante ma annoiata, costretta dietro una scrivania senza poter realizzare le sue ambizioni da vera spia. Villanelle (Jodie Comer) è una sociopatica e talentuosa serial killer, attaccata ai lussi che può permettersi grazie al suo lavoro violento.