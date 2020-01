Killing Eve: annunciato il rinnovo per una quarta stagione!

Killing Eve, con star Jodie Comer e Sandra Oh, ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione alcuni mesi prima del debutto della terza.

Killing Eve ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione, a distanza di alcuni mesi dal debutto sugli schermi americani e britannici della terza.

Il progetto con protagoniste Sandra Oh e Jodie Comer ha ottenuto una grande fiducia e Sarah Barnett, presidente di AMC Networks Entertainment Group e AMC Studios, ha sottolineato che sarebbe stato impossibile non continuare a sostenere il team che ha portato al successo la serie in grado di ottenere numerosi riconoscimenti importanti e registrare numeri in continua cresciuta.

La produttrice di Killing Eve, Sally Woodward Gentle, ha poi sottolineato che la scelta dimostra l'incredibile qualità del lavoro compiuto dagli attori, sceneggiatori, registi e membri della produzione.

La terza stagione dello show arriverà sugli schermi in primavera e avrà alla guida degli sceneggiatori Suzanne Heathcote.

Il thriller psicologico Killing Eve, disponibile in Italia grazie a TimVision, racconta la storia di due donne che diventeranno ossessionate l'una dall'altra: Eve Polastri (Oh) è una semplice addetta alla sicurezza dell'MI5, brillante ma annoiata, costretta dietro una scrivania senza poter realizzare le sue ambizioni da vera spia. Villanelle (Jodie Comer) è una sociopatica e talentuosa serial killer, attaccata ai lussi che può permettersi grazie al suo lavoro violento.