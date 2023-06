Killers stasera sul Nove: cast e trama del film con Ashton Kutcher

Stasera sul Nove va in onda Killers: cast e trama del mix di commedia romantica e azione con Ashton Kutcher.

Killers è il film che stasera, 15 giugno, Nove manda in onda in prima serata, a partire dalle 21:25. La pellicola, un mix di commedia romantica e azione, è una produzione statunitense diretta da Robert Luketic. La sceneggiatura è stata scritta da Bob DeRosa e Ted Griffin. Rolfe Kent è l'autore della colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Jen (Katherine Heigl) e Spencer (Ashton Kutcher) in una sequenza del film Killers

Killers: Trama

Spencer Aimes è un killer professionista che un giorno incontra Jen Kornfeldt, un tecnico informatico, della quale subito s'innamora. Decide così di ritirarsi dal lavoro e dedicarsi alla famiglia. Tre anni dopo però la tranquillità del loro menage familiare rischia di essere compromessa da un imminente pericolo che costringerà la coppia a darsi alla fuga per sopravvivere.

Il killer professionista Spencer (Ashton Kutcher) in una scena del film Killers

Killers: Curiosità

Killers è stato distribuito per la prima volta il 4 giugno 2012 negli Stati Uniti. Le riprese del film si sono svolte in Francia e negli USA.

Usher, il cantante, ha recitato una piccola parte in questo film come dipendente del supermercato in cui i due protagonisti entrano.

Jen Kornfeldt (Katherine Heigl) armata di pistola in una scena del film Killers

Killers: Interpreti e personaggi

Katherine Heigl e Ashton Kutcher a letto insieme in una sequenza del film Killers

Killers: Critica e Trailer

Killers è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 10% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 21 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.4 su 10