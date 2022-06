Killer Book Club: uno sguardo al primo teaser del nuovo film Netflix

Durante la Geeked Week, Netflix ha distribuito il primo teaser di Killer Book Club, film che racconta la avventure di un gruppo di ragazzi intenti a leggere IT di Stephen King.

La collaborazione tra Netflix e la Spagna va avanti con Killer Book Club. Proprio oggi, il colosso del video on demand ha presentato il primo teaser del nuovo film spagnolo che racconta la avventure di un gruppo di ragazzi intenti a leggere il capolavoro di Stephen King, IT. Dopo l'assassinio di un professore della loro scuola, però, i nostri giovani protagonisti si troveranno coinvolti loro malgrado in una storia di sangue, tradimenti e terrore che darà il via a una spirale senza fine, proprio come se i ragazzi fossero intrappolati in un libro dello stesso King.

Il primo teaser trailer si limita, per adesso, a presentare i ragazzi protagonisti della vicenda. Il film è un adattamento de Il Club dei Lettori Assassini, libro di Carlos Garcìa Miranda. Il cast del progetto è composto da Veki Velilla, Álvaro Mel, Priscilla Delgado, Iván Pellicer, Ane Rot, Carlos Alcaide, Hamza Zaidi e María Cerezuela.

Al momento, Killer Book Club non ha ancora una data di uscita.