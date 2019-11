Kill Switch, John Cena nel cast del nuovo film di Soderbergh?

Kill Switch, John Cena potrebbe essere reclutato da da Steven Soderbergh per la nuova pellicola. Secondo The Playlist, l'ex campione WWE sarebbe tra i papabili per uno dei ruoli principali assieme agli attori del Marvel Cinematic Universe Josh Brolin, Don Cheadle e Sebastian Stan.

Descritto come "un crime drama con elementi di un home invasion thriller, Kill Switch è ambientato nella Detroit degli anni '50. Il film segue un gruppo di criminali che sono stati riuniti a causa di misteriose circostanze e che dovranno collaborare per scoprire cosa stia realmente accadendo".

A quanto pare, il lungometraggio "abbonderà in suspense e momenti drammatici, ma verrà anche messo in risalto l'aspetto sociale, considerando il fatto che uno dei ruoli principali è quello di un uomo di colore che sta cercando di adattarsi in un mondo precedente alla battaglia per i diritti civili".

Scritto da Ed Solomon, già collaboratore di Soderbergh in Mosaic, e prodotto da da Casey Silver, fondatore della compagnia Mindsight Media con lo stesso Soderbergh, Kill Switch non ha ancora una data d'uscita programmata.

In streaming su Netflix potete guardare Panama Papers, uno degli ultimi lavori di Soderbergh, presentato in anteprima all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia assieme ad alcuni membri del cast, tra cui anche Meryl Streep e Gary Oldman.