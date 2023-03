Kill Boksoon, su Netflix in streaming da oggi

Il nuovo e cruento thriller coreano di Netflix, Kill Boksoon, sbarca in streaming a partire da oggi 31 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Si tratta di una pellicola che alterna momenti action ed estremamente crudi, a sviluppi familiari distaccati, il tutto con una protagonista impegnata a tenere insieme i frammenti della propria vita senza perdere il controllo. In base a quello che sappiamo al centro di Kill Boksoon c'è la storia di Kill Bok-Soon (Jeon Do-yeon). La sua vita è divisa in due: da una parte troviamo le inimmaginabili doti da killer a sangue freddo, e dall'altra le responsabilità di madre nei confronti della figlia adolescente.

Locandina di Kill Boksoon

Sicario modello per la M.K. Ent, guidata da Cha Min-Kyu (Sol Kyung-gu), che l'ha praticamente cresciuta, a un certo punto Kill Bok-Soon si rende conto che il suo mentore potrebbe rivelarsi una persona pericolosa. Insieme al resto del cast la nostra protagonista dovrà fare i conti con la doppia vita che fa, e con alcuni elementi del suo passato che fino a questo punto non aveva troppo considerato. Nel cast di Kill Boksoon troviamo anche: Kim Si-a, EsomKoo, Kyo-hwanKim, Seung-oLee, YeonChoi Byung-mo, Kim Ki-cheon, Park Kwang-jae e Jang In-sub.

La sinossi ufficiale riporta: "Assoldata dall'agenzia di sicari MK, Gil Boksoon è un'assassina che non sbaglia un colpo, oltre che madre dell'adolescente Jae-young. Anche se nel suo lavoro è una professionista, fatica a gestire il ruolo di genitore. Quando arriva il momento di rinnovare il contratto con l'agenzia, decide quindi di ritirarsi per cercare di ricucire il rapporto con la figlia, ma nel corso dell'ultimo incarico, subito prima di comunicare la sua decisione all'agenzia, Boksoon scopre un segreto sulla missione che le fa infrangere la regola d'oro dei sicari: portare a termine il lavoro in qualsiasi circostanza. Ora è il bersaglio dell'agenzia e dell'intera società dei killer."