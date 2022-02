Kill Bill: Uma Thurman provava "ansia" ogni volta che indossava la tuta del film, ecco perché

Uma Thurman ha recentemente rivelato di aver provato "molta ansia" ogni volta che ha indossato l'abito attillato di Kill Bill: l'attrice 51enne ha dovuto sfoggiare la famosa tuta gialla nel film di arti marziali di Quentin Tarantino subito dopo il parto.

Quando è stato girato il primo lungometraggio, la star di Hollywood aveva appena partorito suo figlio Levon e l'idea di indossare l'iconico outfit giallo dopo la gravidanza la terrorizzava a morte. Durante una recente apparizione presso il The Graham Norton Show, la Thurman ha rivelato: "Non volevo indossare la tuta gialla, proprio non volevo."

"Avevo appena avuto mio figlio e se hai appena avuto un bambino l'ultima cosa che vuoi fare davanti alle telecamere è indossare una tutina attillata, mi rendeva molto ansiosa ogni volta". L'attrice ha spiegato ai telespettatori della BBC che la squadra dei costumi ha fatto di tutto per farla sentire a suo agio.

Uma Thurman ha concluso l'intervista dichiarando: "Al fine di sentirmi meglio con me stessa mi sono allenata molto anche se il ruolo fondamentale è stato quello del reparto costumi, quei ragazzi hanno fatto di tutto per ricreare l'aspetto di Bruce Lee coprendo anche la mia pancia al tempo stesso". La star, che condivide due figli con l'ex marito Ethan Hawke, è anche madre di Luna, di nove anni, avuta con l'ex partner Arpad Busson.