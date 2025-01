Eric Bana entra nel cast di Apex, il thriller con Charlize Theron ispirato a Il silenzio degli innocenti

Nuove aggiunte al cast di Apex, il prossimo thriller di sopravvivenza targato Netflix, che richiama atmosfere simili a quelle di Il silenzio degli innocenti. Accanto a Charlize Theron e Taron Egerton, si unisce ora Eric Bana, celebre per i suoi ruoli in Troy e Munich.

Recentemente, Bana ha terminato la produzione della miniserie Untamed per Netflix, dove recita insieme a Rosemarie DeWitt. Tra i suoi progetti passati, anche Forces of Nature 2: The Dry.

Tutto quello che sappiamo su Apex

La regia del film è affidata a Baltasar Kormákur, mentre Jeremy Robbins ha scritto la sceneggiatura, che viene descritta come un mix tra l'adrenalina di un'arrampicata solitaria alla Free Solo e la suspense di Il silenzio degli innocenti. La trama segue una scalatrice che, durante un'ascensione, si ritrova braccata nella natura selvaggia. Al momento non è stato rivelato il ruolo di Bana.

Eric Bana in una scena di Troy

Lo sviluppo del progetto è particolarmente interessante, in quanto rara è la situazione in cui un progetto prende vita grazie al solo fascino di una sceneggiatura. Infatti, Netflix ha deciso di finanziare il film non solo sulla base del talento del cast, ma soprattutto per la forza della storia. Theron e Kormákur sono stati scelti come prima opzione, e entrambi hanno accettato di farne parte dopo aver letto la sceneggiatura.

Charlize Theron è un volto già molto familiare al pubblico di Netflix, con diversi successi all'attivo, tra cui L'accademia del bene e del male, The Old Guard e il suo imminente sequel The Old Guard 2, dove tornerà protagonista. Baltasar Kormákur, invece, è reduce dal successo del dramma Touch, che ha ricevuto le migliori recensioni della sua carriera.

Charlize Theron in una scena di Una pantera a Hollywood

La produzione sarà curata da Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready per Chernin Entertainment, insieme a Ian Bryce per Ian Bryce Productions. Theron, Beth Kono e AJ Dix produrranno tramite Secret Menu, con Kormákur che aggiunge anche il suo nome alla lista dei produttori, grazie alla sua casa di produzione RVK Studios. Ray Angelic, Will McCance e Dawn Olmstead si uniranno come produttori per Secret Menu.