Kickboxer: Retaliation: attenzione alle scene durante i titoli di coda

Durante i titoli di coda di Kickboxer: Retaliation, alcuni membri del cast, tra cui Alain Moussi e Christopher Lambert, hanno imitato la celebre danza di Jean-Claude Van Damme presente nella pellicola originale. L'attore belga ha recitato nel film di Dimitri Logothetis ed è stato accreditato anche per il soggetto da cui è tratta la sceneggiatura.

Recentemente, in seguito all'uscita del film ed alla scena dei titoli di coda, Van Damme è apparso in una puntata del Late Night with Conan O'Brien e ha ricreato l'iconica danza di Kickboxer, la susseguente scena di combattimento e poi ha perfino ballato per qualche istante con il celebre conduttore americano.

Su Rotten Tomatoes, il film ha un indice di approvazione del 92% sulla base di 13 recensioni e una valutazione media di 6,62 / 10. Su Metacritic, invece, la pellicola ha un punteggio medio ponderato di 54 su 100, basato sull'opinione di cinque critici del sito.

Simon Abrams ha definito Kickboxer: Retaliation un "ritorno molto stupido e molto soddisfacente a un tempo più semplice in cui i film d'azione americani erano tanto prevedibili quanto formulari, è comunque meglio di quello che dovrebbe essere."