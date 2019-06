Kevin Spacey si presenta a sorpresa a un'udienza in Massachusetts

Kevin Spacey si è presentato a sorpresa in un tribunale del Massachusetts in cui è in corso un processo che lo vede imputato.

Kevin Spacey si è presentato a sorpresa in un tribunale del Massachusetts dove è in corso un processo che lo vede imputato a causa delle accuse di aver toccato in modo inappropriato un ragazzo in un bar di Nantucket, nel 2016.

L'attore si è dichiarato non colpevole e non era obbligato a presentarsi di fronte al giudice.

L'ex protagonista di House of Cards si è presentato insieme ai suoi avvocati, ma Kevin Spacey non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti. La star potrebbe rischiare, se dichiarato colpevole, due anni e mezzo di carcere.

I legali di Spacey in aula hanno attaccato la credibilità dell'accusatore, sostenendo che abbia cancellato alcuni messaggi dal proprio cellulare che dimostravano l'innocenza dell'attore che, in ogni caso, deve affrontare altre cause.

La presentatrice Heather Unruh, nel 2017, aveva dichiarato che Kevin aveva fatto ubriacare suo figlio e poi l'aveva aggredito sessualmente mentre si trovavano al Club Car, un ristorante e bar molto popolare a Cape Cod. Il ragazzo si sarebbe avvicinato a Spacey per chiedergli un autografo e l'attore gli avrebbe offerto diversi drink prima di cercare di convincerlo a seguirlo nella sua abitazione, slacciargli i pantaloni e toccarlo nelle parti intime.

Il giovane ha dichiarato di aver provato ad allontanare le mani di Spacey, ma non è riuscito a farlo e non sapeva come comportarsi considerando che aveva bevuto troppo. Il ragazzo si è quindi allontanato non appena la star del cinema è andata in bagno.

Gli avvocati hanno sostenuto che le accuse sono false e avanzate solo per cercare di ottenere dei soldi, ribadendo che i due hanno semplicemente flirtato e che il ragazzo era consapevole di ciò che stava accadendo e non ha reagito agli approcci.

Il giudice ha quindi ordinato che vengano consegnati alla corte i filmati della sorveglianza della serata in cui sarebbe avvenuta l'aggressione.

