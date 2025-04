Kevin Spacey nel trailer del thriller storico 1780

Kevin Spacey è uno dei protagonisti di 1780, un thriller storico diretto da Dustin Fairbanks di cui è stato condiviso online il trailer.

Il progetto vede coinvolti nel team dei produttori SDS Pictures, Future Proof Films, DJ Dodd, Spero Stamboulis e Spencer Folmar.

Cosa racconterà il thriller

Il film 1780 sarà ambientato nelle foreste della Pennsylvania e, come anticipa il video pubblicato online, racconta quello che accade quando un militare ferito viene aiutato da un cacciatore e suo figlio. Mentre i militari britannici stanno per arrivare, i tre personaggi devono cercare di sopravvivere e fanno i conti con la dura realtà di un mondo in guerra.

Ecco il trailer che mostra le prime sequenze, svelando i dettagli relativi ai personaggi e agli eventi al centro della trama.

Oltre a Kevin Spacey, 1780 ha tra i suoi protagonisti anche DJ Qualls (The New Guy), R. Keith Harris (The Walking Dead), PJ Marshall (Mindhunter) e Vince Eisenson (Billions).

Il ritorno sul grande schermo di Spacey

L'ex star di House of Cards sta ritornando a lavorare in modo più costante dopo le accuse di molestie e violenza sessuale che gli sono state rivolte nel 2017 e il processo che si è svolto nel Regno Unito al termine del quale è stato dichiarato non colpevole.

Tra i suoi recenti progetti ci sono The Contract, Peter Five Eight diretto da Michael Zaiko Hall e la cui distribuzione era stata posticipata per attendere il risultato del processo che era in corso, e Control.

DJ Qualls, invece, ha recentemente recitato nell'horror Carved e nella serie comedy, prodotta per la piattaforma di streaming Max, intitolata Bookie. In precedenza l'attore è stato protagonista di progetti come Road Trip, The New Guy e Hustle & Flow.