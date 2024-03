Kevin Spacey sarà il diavolo nel thriller italiano The Contract, scritto dalla ex pornostar Eva Henger

La rinascita professionale di Kevin Spacey parte da Eva Henger. Sette anni dopo lo stop dovuto agli scandali sessuali emersi sui media, il due volte premio Oscar si prepara a interpretare il diavolo nel thriller italiano The Contract, firmato dall'ex pornostar Eva Henger insieme al marito Massimiliano Caroletti.

L'uomo che disegnò Dio: un primo piano di Kevin Spacey

La rivelazione arriva da Cinecittà News, che informa della fine delle riprese del progetto, diretto da Massimo Paolucci e girato a Roma nelle scorse settimane. Il thriller basato su un'idea dello stesso Caroletti, è prodotto da Tm Entertainment e Sandro Lazzerini.

La trama di The Contract è ancora top secret, ma Cinecittà News che è ispirato a film come il thriller soprannaturale di Alan Parker del 1987 Angel Heart, con Mickey Rourke, e L'avvocato del diavolo di Taylor Hackford, con Keanu Reeves e Al Pacino. Kevin Spacey è affiancato da Eric Roberts e Vincent Spano.

Una rinascita possibile?

Kevin Spacey ha in gran parte evitato l'attenzione del pubblico dopo l'esplosione dello scandalo che a fatto a pezzi la sua carriera, ma negli ultimi anni ha dato segno di voler tornare al lavoro con un ruolo nel thriller indipendente Peter Five Eight e un'apparizione alla convention di fumetti Mad Monster in Concord, Carolina del Nord, a febbraio. L'attore - che nel luglio del 2023 è stato prosciolto da nove accuse di violenza sessuale in un processo penale nel Regno Unito - a febbraio ha stretto un accordo con MRC, la società di produzione dietro House of Cards, per contenere una sentenza di 31 milioni di dollari contro di lui per comportamento inappropriati sul set.