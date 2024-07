Kevin Spacey riceverà il Nations Award a Taormina: "Merita di riprendere la propria carriera"

Il prossimo 21 luglio, Kevin Spacey sarà onorato con un Nations Lifetime Achievement Award in una speciale cerimonia che si svolgerà nella storica località siciliana di Taormina. Il premio è organizzato con il patrocinio del Senato Italiano e della Regione Sicilia.

Nel corso dell'evento, Spacey si esibirà anche con una performance sul palcoscenico del Teatro Greco proprio a Taormina. Il premio sottolinea l'attenzione che il Belpaese riserva a Kevin Spacey, dopo le accuse di molestie sessuali degli ultimi anni.

Ritorno in scena

"Kevin Spacey è un monumento senza tempo nella storia del cinema e del teatro, che merita indubbiamente la possibilità di riprendere la propria carriera" hanno dichiarato gli organizzatori dell'evento a Taormina Michel Curatolo e Marco Fallanca.

Kevin Spacey in una scena di 21 di Robert Luketic

Il riconoscimento con tanto di ritorno in scena arriva nel momento in cui Kevin Spacey è ancora impegnato a combattere contro le molteplici accuse di molestie sessuali, che l'attore ha sempre negato. Nonostante non abbia ancora subito una condanna, Spacey dovrà affrontare un nuovo processo civile in Gran Bretagna il prossimo anno, in seguito ad un'altra accusa.

Un recente documentario di Channel 4 dal titolo Spacey Unmasked, ha riportato alla luce gravi accuse contro di lui e gettato nuova luce su altri presunti abusi. L'attore ha rispedito al mittente anche queste accuse, dichiarando di non avere più intenzione di stare zitto e non replicare alle notizie sul suo conto.

La prima ondata di accuse ha posto fine alla carriera di Kevin Spacey a Hollywood, con il licenziamento da Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott e dalla serie Netflix House of Cards - Gli intrighi del potere. Nel film è stato sostituito da Christopher Plummer mentre nella serie la co-star Robin Wright divenne la protagonista per il finale dello show inizialmente incentrato sul politico e futuro presidente degli Stati Uniti d'America Frank Underwood.