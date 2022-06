Kevin Spacey sarà processato, dopo essere stato incriminato per aggressione sessuale nel Regno Unito

La polizia britannica ha dichiarato di aver accusato pubblicamente Kevin Spacey per una serie di aggressioni sessuali: il vincitore del premio Oscar è atteso in tribunale questo giovedì. I pubblici ministeri il mese scorso hanno autorizzato le accuse contro Spacey, 62 anni, per quattro capi di imputazione per aggressione sessuale contro tre uomini e un'ulteriore accusa per aver indotto una persona a commettere un atto sessuale senza consenso.

Kevin Spacey in una sequenza di Seven

La polizia ha affermato che le presunte aggressioni sono avvenute tra marzo 2005 e aprile 2013: quattro nella capitale, Londra, e una nel Gloucestershire e che hanno coinvolto un uomo che ora ha 40 anni e due uomini che ora ne hanno poco più di 30. "Deve comparire alla Westminster Magistrates Court alle 10:00 di giovedì 16 giugno", ha detto la polizia di Londra, confermando che Spacey è stato accusato dei suddetti crimini.

L'attore, che ha vinto l'Oscar per I soliti sospetti e American Beauty negli anni '90, ha detto che è disposto a difendersi nel Regno Unito ed è fiducioso che il processo dimostrerà la sua innocenza. Un tempo, la star era una delle più grandi stelle di Hollywood ed ora è letteralmente scomparsa dalla vista del pubblico dopo le accuse di cinque anni fa.

Kevin Spacey, Justin Timberlake e Kate Bosworth agli MTV Movie Awards 2006

Nel novembre 2017, il teatro Old Vic di Londra ha dichiarato di aver ricevuto 20 testimonianze separate che accusavano Kevin Spacey di violenza e molestie sessuali, tra il 1995 e il 2013. L'attore è stato escluso dal programma televisivo House of Cards e rimosso dal film Tutti i soldi del mondo dopo che le accuse di cattiva condotta sessuale sono venute alla luce.